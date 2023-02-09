9 февраля в Пермь с рабочим визитом приехал замминистра обороны РФ

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Фото: structure.mil.ru.

В столицу Пермского края в четверг с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Его сопровождает генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Как сообщает издание «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источник в органах власти, высокие гости посетят ПАО «Мотовилихинские заводы», ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Соликамский завод «Урал». Более точной информации о цели визита на данный момент нет.

Уточним, Соликамский завод и оборонный дивизион «Мотовилихи» в контуре управления «Технодинамики» состоят уже несколько лет. Кроме них, там находится «ОДК-Авиадвигатель» и НПО «Биомед».

«Пермский пороховой завод» перешел в оперативное управление холдинга в конце прошлого года. Напомним, 4 января на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации №4390-р от 31 декабря 2022 года о том, что в состав Ростеха переходят 12 российских оборонных заводов. В их числе и «Пермский пороховой завод». Процедура акционирования предприятия должна завершиться в течение 60 месяцев.

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