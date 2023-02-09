В Минприроды Прикамья рассказали про умного дятла

Дятел облюбовал столб возле здания лесничества. Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края.

Сотрудники Очерского лесничества поделились любопытными кадрами. Возле здания лесничества дятел постоянно долбит один и тот же столб. Сначала это показалось странным: столб – не дерево, у него нет коры, под которой могли бы прятаться насекомые или их личинки.

После более внимательных наблюдений выяснилось, что дятел на столбе разделывал шишки. Как сообщили в Минприроды Пермского края, чтобы достать семена, эти сообразительные птицы научились делать под них специальные отверстия, а точнее – выдалбливать, если не находили уже готовых естественных. Вот такие они умные и предприимчивые.

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