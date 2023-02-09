Глава Перми с рабочим визитом посетил производственную площадку ПНИТИ

Фото: Администрация Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин продолжает выезды на крупнейшие предприятия города. В их ходе он обсуждает с представителями промышленности дальнейшие пути развития в новых экономических условиях и ту помощь, которую городские власти могут оказать предприятиям и их сотрудникам.

Свой очередной рабочий выезд глава города провел 9 февраля. Местом визита стал Пермский научно-исследовательский технологический институт (ПНИТИ).

Сегодня одно из крупнейших в Перми предприятий выпускает оборудование для топливно-энергетического комплекса страны. Из его цехов выходит продукция для атомной промышленности и общего машиностроения, горно-шахтное оборудование. Разработки предприятия входят в список лауреатов дипломантов конкурсов «100 лучших товаров России».

В рамках рабочего выезда Алексей Дёмкин встретился с генеральным директором ПНИТИ Александром Шимкевичем, ознакомился с производственными мощностями предприятия: научно-производственным центром углеродно-композитных материалов, цехом нефтегазовой отрасли, научно-производственным центром радиальной ковки металла и механосборочным цех.

Во время знакомства с предприятием глава Перми отметил, что оно полностью загружено заказами, работа организована в несколько смен, а значит есть стимул для его развития.

«Отличительная особенность ПНИТИ состоит в полном цикле производства, начиная от разработки конструкторской документации до изготовления, испытания и внедрения в серийное производство оборудования. В современных условиях санкций такой тип производства является как никогда востребованным», - подчеркнул Алексей Дёмкин.

По словам Александра Шимкевича, современная экономическая ситуация потребовала предприятию сменить режим работы, использовать все возможные мощности, вложить дополнительные средства в развитие.

«Сейчас для нас необходимо сохранить не только выпуск специальной продукции, но и гражданское направление. Задач у нас много, совместно с администрацией Перми будем искать пути развития», – продолжил гендиректор ПНИТИ.

Действительно, за последние 20 лет показатели предприятия по производству, реализации продукции и услуг выросли более чем в семь раз. Темпы развития и увеличение объемов производства требуют роста числа сотрудников, обновление производственного и технологического оборудования.

Предприятие полностью выполняет все взятые на себя обязательства, связанные с увеличением заработной платы и социального обеспечения членов коллектива. ПНИТИ в надлежащем состоянии поддерживает свои социальные объекты – детский оздоровительный лагерь, базу отдыха, медпункт с зубоврачебным кабинетом, столовую, общежитие, спорткомплекс.

В свою очередь, Алексей Дёмкин в беседе с руководством ПНИТИ обсудил, чем городские власти могут помочь сотрудникам предприятия в решении различных социальных вопросов.

«Эта помощь может касаться улучшения транспортного сообщения, обеспечения детей работников местами в детсадах, решением иных социальных вопросов. Сегодня всем уровням власти нужно создавать такие условия, чтобы работники предприятий обеспечивали выполнение главной задачи – госзаказа, и знали, что о них думают, о них заботятся, им благодарны», – особо подчеркнул глава Перми.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что сейчас первоочередная задача регионального правительства и промышленников состоит в выработке эффективных механизмов взаимодействия, оперативном решении вопросов импортозамещения по ряду направлений.

«Необходимо создать условия для работы бизнеса в новых условиях, чтобы сохранить стабильность экономики края. Понимаем, что ее фундамент – это крупные предприятия», – говорит Дмитрий Махонин.

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