В Прикамье обсудили планы развития медицинской отрасли

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Итоги развития медицинской отрасли и планы на этот и ближайшие три года обсудили на рабочей встрече губернатора Дмитрия Махонина с министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень.

Дмитрий Махонин отметил, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональным программам укрепляется материально-техническая база медучреждений, проводятся капитальные ремонты и возводятся новые здания для больниц и поликлиник.

- У нас есть положительные результаты работы по повышению эффективности борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и ее необходимо продолжать, - дал поручение Дмитрий Махонин. - Особо значимым направлением также остается профилактика и раннее выявление заболеваний.Для преодоления кадрового дефицита реализуем комплекс федеральных и региональных мер поддержки: увеличиваем целевой набор, выдаем бесплатные земельные участки, частично компенсируем затраты на аренду жилья. Важно усилить эту работу.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень изложила основные итоги отрасли здравоохранения региона за прошлый год. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 70,1 года, что выше, чем в 2021 году на 1,6 года. В крае наблюдается положительная динамика снижения смертности: в прошлом году число граждан, умерших в трудоспособном возрасте снизилось на 15,2%.

Особое внимание, по словам министра, уделялось реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В частности, в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, было поставлено более 600 единиц оборудования. Также в медорганизации передан 181 автомобиль повышенной проходимости - для доставки медработников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов и лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Помимо этого, в рамках программы проводят капремонты медучреждений, строятся фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. Всего в прошлом году на эти цели было выделено порядка 2 миллиардов рублей.

В этом году такая работа продолжится: уже заключены государственные контракты на приобретение и монтаж 33 ФАПов и трех врачебных амбулаторий в территориях Пермского края. Запланировано строительство семи поликлиник в Перми и округах, в том числе ввод в эксплуатацию трех медучреждений. В планах также - приобрести 600 единиц медицинского оборудования и 14 автомобилей. На эти цели выделили 1,9 миллиарда рублей.

Как отметила Анастасия Крутень, Пермский край является одним из лидеров по лекарственному обеспечению пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении: в 2022 году было обеспечено 98,5%, более 17,7 тыс. человек из этой группы, в то время как плановый показатель составляет 85%. Удаленным мониторингом охвачено свыше 30,2 тыс. пациентов.

На выделенные 648 миллионов рублей в прошлом году в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» были приобретены три компьютерных томографа в ГБУЗ ПК Краснокамская ГБ, Чайковская ЦГБ и ГКБ им. С.Н. Гринберга, а также МРТ в ГКБ им. С.Н. Гринберга. В целом закуплены 176 единиц медоборудования для первичных сосудистых отделений (ПСО) и региональных сосудистых центров (РСЦ), включая тренажеры для реабилитации. Более 300 миллионов рублей направили на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом году планируется продолжить укрепление материально-технической базы действующих ПСО и РСЦ. Кроме того, в 2023 году построят вертолетную площадку для санитарной авиации в Чайковском. Кроме того, в медучреждениях края будут апробированы цифровые технологии и искусственный интеллект, переданных представителями Сбербанка в рамках проекта «Дистанционный мониторинг пациентов с болезнями системы кровообращения».

В 2022 году продолжилось оснащение Пермского краевого онкологического диспансера и КБ им. Е.А. Вагнера в Березниках, на эти цели было направлено 392 миллионов рублей. Особое внимание уделяется реализации проекта «Онкопатруль». За прошлый

В Пермском крае продолжается развитие паллиативной медицинской помощи. В прошломгоду был открыт детский хоспис на базе ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13», где оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь маленьким пациентам и членам их семей. Для этого созданы три выездные бригады для взрослых и две – для детей.

По словам Анастасии Крутень, в текущем году продолжится системная работа по совершенствованию реабилитационной медицинской помощи. В 2022 году для развития этого направления была утверждена региональная программа Пермского края «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Направлены 121,5 миллиона рублей на оснащение семи отделений в трех медицинских организациях, куда поставлено 330 единиц оборудования.

Особое внимание в докладе министр обратила на комплекс мер, направленных на преодоление в медицинской отрасли кадрового дефицита. В частности, в 2022 году в государственные учреждения здравоохранения Пермского края в рамках реализации программы «Земский доктор/ Земский фельдшер» трудоустроено 147 медицинских работников. Анастасия Крутень подчеркнула, что Пермский край вошел в число 14 субъектов РФ, которые выполнили условия Соглашения с Минздравом РФ о реализации программы. В конце года было заключено допсоглашение для привлечения федеральных средств.

Министр подчеркнула, что во многом успех программы обусловлен реализацией в 2022 году регионального проекта «Медицинские кадры Прикамья». Он предусматривает дополнительные единовременные компенсационные выплаты от 1 до 2 миллиона рублей врачам и фельдшерам, которые трудоустроятся в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в муниципальных образованиях Прикамья с наименьшей обеспеченностью врачами и средними медработниками.

В прошлом году такие выплаты получили 88 медработников. В их число вошли 16 специалистов из других субъектов РФ, а также четыре семьи врачей, трудоустроившихся в Губахе, Чердыни, Суксуне и Чернушке. Компенсацию стоимости аренды жилья получили 23 средних медработника.

Кроме того, в крае ведется системная работа по профориентационной работе со школьниками, студентами ПГМУ, поступательно увеличивается число заключаемых ежегодно договоров о целевой подготовке специалистов со средним медицинским образованием, а также по программам специалитета и ординатуры в медицинских вузах, ежегодно растут контрольные цифры приема на врачебные специальности в ПГМУ.

Глава ведомства также отметила, помимо вышеперечисленного, вектор развития системы здравоохранения в текущем году будет направлен на охват, качество и эффективность профилактики заболеваний и диспансерного наблюдения. Также продолжится активное развитие цифровизации отрасли.

Анастасия Крутень сообщила о том, что разработаны и утверждены единые правила формирования расписания приема врачей по 15 основным специальностям, которым доступна самостоятельная запись: терапевты, педиатры, стоматологи, акушеры-гинекологи, фтизиатры, психиатры. Реализация проекта дала прирост на 30% свободных слотов для записи.

По итогам заседания Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения и продолжить развитие системы медицинской реабилитации в Пермском крае. Кроме того, необходимо направить усилия на открытие новых стационарных и амбулаторных отделений в территориях, включая оснащение их оборудованием и подготовку специалистов. Это, по словам главы региона, поможет улучшить показатели состояния здоровья населения жителей Прикамья, которые отражены в национальном проекте «Здравоохранение».

Отдельно глава региона выделил одно из ключевых направлений работы – решение кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения региона. Важно продолжить привлечение медицинских работников к участию в программах поддержки молодых и действующих специалистов. Дмитрий Махонин поручил усилить информирование о мерах поддержки, вместе с главами муниципалитетов начинать работу по привлечению специалистов со школьной скамьи – плотно работать с профильными вузами и сузами региона, в том числе в рамках целевого набора.