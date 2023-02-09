Проректора ПГНИУ Елену Малкову уволили без официальных уведомлений

Фото: соцсети Елены Малковой

Экс-проректора Пермского университета Елену Малкову уволили с занимаемой должности. Сделано это было без официальных уведомлений. Сама Елена Малкова заявление об увольнении не писала. Ее контракт действителен до конца года.

Как подтвердила Елена Малкова «КП-Пермь», и.о. ректора ПГНИУ позвонил ей и предложил занять должность советника ректора, но она отказалась.

Напомним, что в вузе произошли кадровые перестановки. После ухода ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова эту должность занял Игорь Германов. Затем он представил двух своих новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова и проректора по молодежной политике и внеучебной работе Ольгу Мещерякову.

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