10 февраля ледовый городок на эспланаде в Перми снова закроют

Городок на эспланаде снова закроют на один день.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Температурные качели февраля сказываются на режиме работы ледового городка на эспланаде в Перми. Его закрывали для посещения 1 февраля. И вот снова объявление от «Пермской дирекции»: «Ледовый комплекс на эспланаде приостановит работу на один день - пятницу, 10 февраля - в связи с потеплением».
Согласно опубликованной информации, городок заработает в привычном режиме уже в субботу, 11 февраля, когда на улице снова подморозит. Напоминаем режим работы: с 12 до 22 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным.
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