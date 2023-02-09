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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:59

10 февраля ледовый городок на эспланаде в Перми снова закроют

И снова причина в теплой погоде
Екатерина Яганова
Городок на эспланаде снова закроют на один день.

Городок на эспланаде снова закроют на один день.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температурные качели февраля сказываются на режиме работы ледового городка на эспланаде в Перми. Его закрывали для посещения 1 февраля. И вот снова объявление от «Пермской дирекции»: «Ледовый комплекс на эспланаде приостановит работу на один день - пятницу, 10 февраля - в связи с потеплением».

Согласно опубликованной информации, городок заработает в привычном режиме уже в субботу, 11 февраля, когда на улице снова подморозит. Напоминаем режим работы: с 12 до 22 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным.

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