10 февраля ледовый городок на эспланаде в Перми снова закроют

Городок на эспланаде снова закроют на один день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температурные качели февраля сказываются на режиме работы ледового городка на эспланаде в Перми. Его закрывали для посещения 1 февраля. И вот снова объявление от «Пермской дирекции»: «Ледовый комплекс на эспланаде приостановит работу на один день - пятницу, 10 февраля - в связи с потеплением».

Согласно опубликованной информации, городок заработает в привычном режиме уже в субботу, 11 февраля, когда на улице снова подморозит. Напоминаем режим работы: с 12 до 22 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Перми забилось «Сердце Пармы»

В ледовом городке открыли новую скульптуру (подробнее…)

Пермские скульпторы привезли с фестиваля «Снеголед» золото и серебро

Разница оценок составила всего 1 балл (подробнее...)