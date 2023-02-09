Юному болельщику клуба «Парма» подарили один их первых велосипедов «Кама»

Алексей Бояршинов вручил школьнику новую "Каму". Фото: permkrai.ru.

8 февраля в УДС «Молот» прошел баскетбольный матч Единой лиги ВТБ между «Пармой-Пари» и «Минском». Во время большого перерыва среди болельщиков разыграли один из новеньких велосипедов «Кама», сборка которого стартовала на пермском заводе «Форвард».

Обладателем современного велобайка стал шестиклассник из инженерной школы Перми по имени Роман, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Юный болельщик баскетбольного клуба «Парма» получил приз из рук коммерческого директора завода-производителя «Форвард» Алексея Бояршинова. Школьник подарку очень обрадовался.

Напомним, серийное производство обновленного велосипеда «Кама», приуроченное к 300-летию Перми, стартовало на «Форварде» 8 февраля. В юбилейный для города год завод планирует выпустить около 3 000 экземпляров обновленного классического городского складного велосипеда. Уже в ближайшие недели «Кама» поступит в розничные магазины.

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