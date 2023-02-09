Современные инструменты для онлайн торговли

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Торговля онлайн, на маркетплейсах, сайтах, в социальных сетях, требует не только особых стратегий, но и особых инструментов продаж. Для предпринимателей, занимающихся онлайн-торговлей, создаются различные сервисы, позволяющие упростить работу вне зависимости от опыта и стажа продавца.

Сбер представляет решение, включающее в себя платформу для организации интернет-продаж inSales (ИнСэйлс), специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приема онлайн-оплаты от Юkassa (Юкасса), чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а еще — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

«Многие пермские предприниматели ответственно подходят к организации своего бизнеса и уже с самого начала стараются оптимизировать финансовые и временные расходы. Торговля в интернете - стремительно развивающаяся ниша, но она обладает определёнными специфическими сложностями. Оказывая поддержку предпринимательства, Сбер разрабатывает и совершенствует сервисы для наших бизнес-клиентов. Уверена, они облегчат ведение бизнеса предпринимателям нашего региона», — говорит Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.