Пермским заключенным неудачно перебросили вай-фай-роутеры и мобильники

Вот так был упакован "подарок". Фото: 59.fsin.gov.ru.

Инцидент произошел в поселке Широковский Губахинского района. Заключенным исправительной колонии №12 попытались передать запрещенные предметы – два сотовых телефона, зарядные устройства и USB-кабели, колоды игральных карт, а также wi-fi-роутеры. При этом не лично в руки, а перебросив через забор колонии.

А вот что было внутри "подарка". Фото: 59.fsin.gov.ru.

«Подарок» нашли сотрудники исправительного учреждения, а чуть позднее задержали и «дарителя», на которого составили протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе краевого ГУФСИН. Меру наказания ему вынесет суд города Губахи.

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