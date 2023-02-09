Постановщик скандальной "Кармен" Константин Богомолов вновь ставит оперу в пермском театре

Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов во время репетиции "Кармен". Фото: Андрей Чунтомов.

Оперу «Летучий голландец» (16+) Рихард Вагнер создал в 1841 году - всего за семь недель. Либретто написал он же - по народной легенде и новелле Генриха Гейне.

Было в то время композитору всего 29 лет. Но его первая опера заставила говорить о Рихарде Вагнере как о художнике, занятом поиском новых путей развития музыкального театра.

1 апреля премьера оперы «Летучий голландец» состоится в Перми. Также спектакли пройдут 2, 4 и 5 апреля.

- Для любого оперного театра появление в репертуаре вагнеровских музыкальных драм — знак перехода в высшую лигу, - рассказали в Пермском театре оперы и балета. - Постановку оперы Рихарда Вагнера в Перми осуществляют режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и художница Лариса Ломакина. Два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Кармен» Жоржа Бизе этот тандем вновь возвращается на сцену Пермской оперы.

Напомним, в богомоловской постановке "Кармен" действие оперы было перенесено в Одессу начала прошлого века. Кармен стала еврейкой, Хозе – русским солдатом, а Эскамильо – актером, снимавшимся в роли Тореадора. Постановка вызвала противоречивые мнения зрителей.

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