Как выбрать планировку квартиры: практические советы будущим новоселам

Фото: pzsp.ru

Все желающие приобрести новую квартиру на первом этапе сталкиваются с муками выбора. Где расположен дом, есть ли рядом необходимая инфраструктура? Как организована придомовая территория? Но главное – как спланирована сама квартира, будет ли в ней удобно жить? Планировки квартир застройщики публикуют на своих сайтах, и можно заранее оценить все преимущества предлагаемого жилья. Надеемся, наши практические советы помогут в этом выборе.

Площадь и количество комнат

Желательно, чтобы в квартире было столько комнат, сколько человек в семье. Все мы, в том числе дети, время от времени нуждаемся в уединении. Поэтому однокомнатные квартиры и квартиры-студии лучше подойдут одиночкам или молодым парам.

Что касается площади квартиры, то есть общее правило, проверенное годами: желательно, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее 8 кв. м. При этом, конечно, площадь коридоров, кухни, санузлов, лоджии и подсобных помещений не учитываются.

Вот пример удачной планировки квартиры для молодой семьи

Европланировка

В последние годы очень популярна стала европланировка, отличительной чертой которой является большая кухня-столовая. В такой квартире всегда будет где собрать друзей, устроить семейный праздник. При этом хозяева не собьются с ног, бегая за угощениями и напитками на кухню и обратно в комнату, где проходит праздник.

Если при этом из кухни-столовой есть выход на лоджию или балкон – ещё лучше. Всегда есть возможность сделать в застолье паузу, чтобы, например, вместе полюбоваться закатом.

Такие квартиры сегодня предлагает Группа компаний ПЗСП в новом доме на ул. Водопроводная, 6\1 в деревне Кондратово.

Мастер-спальня

Тем, кто по-настоящему ценит комфорт, обязательно стоит обратить внимание на планировку с мастер-спальней. Это довольно новое для нашего рынка решение, когда прямо в спальне есть собственная ванная комната, а площадь позволяет организовать гардеробную и туалетный столик. Таким образом, прямо в спальне можно полностью подготовиться к выходу из дома.

Кстати, само слово «мастер» (master – англ.) означает «хозяин» или «владелец». Поэтому понятно, что такая спальня предназначена исключительно для хозяев квартиры. Все преимущества такой планировки будут особенно понятны утром, когда большая семья собирается выходить по делам, и желающих посетить ванную комнату очень много. Напротив, если вся семья ещё спит, а кому-то нужно уйти пораньше – шум воды в отдельной ванной не разбудит домочадцев.

В доме на ул. Водопроводная, 6\1 мастер-спальни расположены на верхних этажах, и это даёт дополнительный бонус – великолепный вид из окна.

Не мелочи жизни

Все мы знаем, как сложно не превратить балкон или лоджию в склад различных вещей. Лыжи и сноуборды, сменные шины для автомобиля, велосипеды и самокаты – всё это и многое другое не требуется нам ежедневно, но хранить этот инвентарь где-то надо. Для этого проектировщики создали такое замечательное помещение как келлер. Это кладовая, вынесенная в общий коридор подъезда и не занимающая площадь в квартире. В доме на Водопроводной, 6\1 можно выбрать келлеры разной площади под нужды именно вашей семьи.

Той же цели – удобная организация пространства при ограниченной площади – служат и гардеробные в небольших квартирах-студиях, а также совмещённые санузлы. Вот отличный пример продуманной и экономичной планировки:

И ещё несколько небольших советов:

- Стоит обратить внимание на высоту потолков в вашей будущей квартире. Потолок не должен «давить», а значит его высоту желательно рассматривать от 2,4-2,5 м.

- Уточните, из чего произведены окна. Пятикамерные профили с двухкамерным стеклопакетом гораздо лучше держат тепло и имеют функцию микропроветривания.

- Для молодых родителей важно, чтобы в доме была предусмотрена колясочная.

- Будет отлично, если квартиру застройщик сдаёт с полной отделкой и обеспечивает её всей необходимой сантехникой. Это значительно экономит время на переезд и, конечно, деньги.

Итак, осталось только убедиться, что ваша будущая квартира соответствует этим требованиям и – удачной покупки

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Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/