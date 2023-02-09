В Перми УФАС возбудило дело в отношении администрации Мотовилихинского района

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермское УФАС возбудило в отношении администрации Мотовилихинского района дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Марк Раев, передает Business class.

В 2017 году районная администрация заключила с ИП договор о размещении киоска в ТСЖ «Солнечный» на неопределенный срок. Сделано это было до введения новых правил благоустройства. В 2022 году власти потребовали, чтобы владелец изменил внешний вид киоска.

УФАС посчитало, что такое требование препятствует предпринимательской деятельности. По их мнению, правила действуют по отношению к новым НТО и не касаются тех, которые появились раньше введения этих правил.

Власти не согласны с УФАС и намерены оспаривать выданное антимонопольным ведомством предупреждение. Судебное заседание состоится 7 марта.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65