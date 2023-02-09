МегаФон и «ПАРМА» стали партнерами в развитии спорта Пермского края

Фото: МегаФон

МегаФон и Фонд развития пермского баскетбола «ПАРМА» начинают совместную работу по развитию баскетбола в Пермском крае. Они подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы поддержать успешный спортивный проект в регионе.

МегаФон на протяжении многих лет выступает партнером ряда крупных спортивных федераций и клубов, включая РФС, КХЛ, ФК «Зенит», ХК «Металлург» (г. Магнитогорск). «ПАРМА» стала первой командой Прикамья, с которой оператор начал сотрудничество.

Соглашение подписано в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он отметил, что баскетбол является одним из любимых видов спорта в Прикамье, и на домашних матчах «ПАРМЫ» трибуны всегда заполнены.

- Поэтому развитие баскетбола – один из приоритетов для региона. Мы создаем инфраструктуру как для любителей, так и для профессионалов, делаем все для того, чтобы как можно больше прикамцев через любовь к большому баскетболу приобщались к физкультуре и спорту. Поэтому для нас особенно важно партнерство с такими компаниями, как МегаФон. Такое сотрудничество – большая поддержка и для нашей флагманской команды, и для региона в целом, – заметил Дмитрий Махонин.

- Мы рады стать частью активного спортивного сообщества в регионе и символично, что наша совместная работа начинается в год 100-летия пермского баскетбола. Лидерство, скорость и нацеленность на результат – все это близко не только спортсменам, но и МегаФону. Уверен, наше сотрудничество с «ПАРМОЙ» будет плодотворным и откроет новые горизонты для всех любителей баскетбола, – отмечает коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

Оператор уже подготовил телеком-инфраструктуру и обеспечивает гостей, спортсменов и сотрудников домашней арены клуба – дворца спорта «Молот» – качественной голосовой связью и быстрым интернетом. Инфраструктура оператора готова к высокой нагрузке во время соревнований в самом большом закрытом комплексе Перми, рассчитанном на 7 тысяч зрителей.

- Подписание соглашения с такой мощной федеральной компанией как МегаФон, которая давно и успешно работает на территории Пермского края – это очень важное событие для нас. Компания, которая поддерживает самые значимые спортивные проекты в России, увидела наш потенциал и решила вместе с нами развивать баскетбол в Прикамье. Мы благодарим МегаФон за доверие и надеемся оправдать ожидания новых партнеров и наших верных болельщиков как на баскетбольной площадке в части спортивного результата, так и за ее пределами успехами в области маркетинга, – говорит Сергей Богуславский, президент фонда развития пермского баскетбола «ПАРМА».

Кстати, вечером 8 февраля «Парма» в родных стенах победила «Минск» со счетом 82:67 (20:13, 18:21, 28:12, 16:21).