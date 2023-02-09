В Перми еще три автобусных маршрута останутся без кондукторов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 11 февраля бескондукторная система оплаты проезда будет введена на автобусных маршрутах №41, №49 и №58. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
Как и на других бескондукторных маршрутах, оплатить проезд там можно будет через валидаторы, по QR-коду с использованием мобильного приложения и у водителей во время остановок.
Отметим, что пермский общественный транспорт начал переходить на бесконтактную систему с сентября 2021 года.
В департаменте транспорта напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении — 5 тысяч.
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