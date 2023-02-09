Фото: Сайт Памятники Перми.
В пресс-службе ПГНИУ нам рассказали, студенческий проект знакомит с уникальной архитектурой Перми прошлого. Кроме архивных фотографий самых известных объектов культурного наследия города, на сайте можно найти аудиогид и короткие видео-сообщения.
В работе над сайтом «Памятники Перми» приняли участие студенты четвертого курса механико-математического факультета Пермского госуниверситета: Дарья Кухар, Владислав Наумов, Алексей Николаев, Степан и Данил Филипповы.
В наполнении сайта студентам помогла Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.
По словам одного из участников проекта Владислава Наумова, пока реализован первый этап проекта.
«Второй этап включит QR-коды для каждого памятника архитектуры города. С его помощью можно будет получить доступ к достоверной информации исторического характера, аудиогиду и небольшому видеофильму. Также он сможет оставить пожертвование в пользу того или иного объекта культурного наследия», - делится Владислав.
Сейчас среди «Памятников Перми» можно найти 11 объектов, включая здания Театра оперы и балета, Дома губернатора, Дома купца Грибушина и другие. Предстоит дальнейшее наполнение сайта, который должен стать большим подарком Перми к ее 300-летию. (0+)
Напомним, в настоящее время на территории Перми насчитывается более 300 объектов культурного наследия федерального и регионального значений.
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