В Перми на месте старого зоопарка появится сквер за 300 млн рублей

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина/сквер на месте зоопарка

Власти Пермского края провели рабочее совещание у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. Вопросами обсуждения стали открытие сквера на месте старого зоопарка в Перми и переезд Пермской галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Стоимость сквера оценивается в 300 млн рублей. На его территории появится «Архиерейское подворье». На сегодняшний день разработан проект сквера, который уже направлен на госэкспертизу.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Пермский зоопарк расположен на месте бывшего Архиерейского кладбища. Этот участок после открытия нового зоопарка в микрорайоне Нагорный могут передать РПЦ. Создать там мемориальный комплекс предлагали еще в 2018 году.

В рамках совещания также обсудили перевоз фондов Пермской государственной художественной галереи. Ожидается, что переезд может быть завершен в этом году. Напомним, что новое пятиэтажное здание галереи строят на территории завода Шпагина.

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