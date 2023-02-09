Красный, спасающий: пермские трубопроводчики снова пополнили краевой банк крови

Фото предоставлено АО «Транснефть – Прикамье»

30 пишем, 100 в уме

Как известно, один донор может помочь сразу трем людям. Арифметика проста – очередная акция трубопроводчиков спасет почти сотню нуждающихся. Донорская кровь необходима при родах, сложных операциях, кровотечениях, тяжелых травмах, анемии, для лечения раковых и многих других заболеваний.

Предсказать потребность больниц в донорской крови той или иной группы и резус-фактора крайне сложно. Неизвестно, скольким больным, с какой группой и когда потребуется переливание. Порой крови одной группы не хватает, а другой - в избытке. Именно донорский светофор в режиме реального времени отражает конкретную потребность, а добровольцы своевременно восполняют ее запас.

В феврале этого года Пермская краевая станция переливания крови испытала острый дефицит всех групп и резус-факторов. Это и стало сигналом к действию для 30-ти работников Пермского районного трубопроводного управления (РНУ)предприятия. Символичное начало марафона добрых дел в год 30-летия ПАО «Транснефть».

Это далеко не первый визит работников Пермского филиала предприятия на краевую станцию переливания крови. В донорских акциях они участвуют регулярно.

История с желанием помочь

Путь к донорству у каждого свой. Специалист по охране труда линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» Пермского РНУ Роман Артемов стал донором 13 лет назад, когда друг попросил его сдать кровь для отца перед операцией.

- Согласился не раздумывая. Тогда и заинтересовался донорством, начал искать информацию. Понял, насколько важна эта миссия – помощь людям для продолжения их жизни. Донации дают мне моральное удовлетворение от того, что помог кому-то приблизиться к выздоровлению. Донорство объединяет и сближает людей, а это очень важно в наше время, - считает Роман Владимирович.

Инженер отдела эксплуатации Пермского РНУ Илья Сычиков хотел попробовать себя в качестве донора давно, а решился сделать это в кругу коллег. Желание помочь людям укрепило общение с супругой брата - терапевт стационара не раз рассказывала о последствиях дефицита донорской крови в больнице.

- Плюс ко всему у меня универсальная первая группа, кому-то она точно поможет в трудный момент. Вырваться с работы сложно, но получилось- благодаря донорской акции в управлении. Смотивировал присоединиться к ней еще троих ребят из своего отдела, - говорит Илья Константинович.

Сдача крови и ее компонентов – очень важный, а главное, доступный многим вид оказания помощи. Для пермских трубопроводчиков она давно стала нормой жизни. Тем более, что доступность донорства для них кратно возрастает – корпоративные акции мотивируют, объединяют и воодушевляют.