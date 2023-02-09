Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

Пермская «Парма» продолжает собирать победы в Единой лиге ВТБ. Вечером 8 февраля пермская команда в родных стенах победила «Минск» со счетом 82:67 (20:13, 18:21, 28:12, 16:21).

Эта победа укрепила лидерские позиции «Пармы» на втором этапе розыгрыша, что дает возможность выхода в плей-офф элитного баскетбольного дивизиона России.

За матчем «Пармы» и «Минска» на трибунах УДС «Молот» в этот день наблюдали 6 017 зрителей. После победного поединка главный тренер пермских баскетболистов Евгений Пашутин поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Благодарю болельщиков, они отдают свои сердца команде, а команда старается играть с самоотдачей и радовать их. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», - говорит главный тренер «Пармы-Пари».

Лидерами команд в этой встрече стали: «Парма» - Роберсон (16 очков), Риз (14 + 12 передач), Боутрайт (13), Антипов (11); «Минск» - Близнюк (19), Брэйси (12), Пантович (11 + 11 подборов).

В другом матче игрового дня «Енисей» дома уступил «Автодору» - 82:86. До этого красноярская команда в гостях одолела «Астану» - 83:67, «Минск» - 69:42.

Следующий матч «Парма» проведет 12 февраля в Красноярске против «Енисея» (0+). Сибиряки сейчас занимают четвертое место среди команд группы «Б».

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