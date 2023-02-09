Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 9 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 9 баллов отмечаются в Мотовилихинском районе Перми: на участке ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Мостовой, а затем далее по Мостовой до ул. Фокинской.

Затруднения в движении транспорта появились на ул. Гашкова от ул. Франко до ул. Соликамской, а также на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской, на бул. Гагарина в районе Южной дамбы.

Первое ДТП на Стахановском переходе со стороны ул. Куйбышева пока не вызвало большого затруднения движения транспорта.

В центре города транспорт медленно движется на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Петропавловской. Скопление транспорта на Колхозной площади от ул. Пушкина до ш. Космонавтов. Пробка в 8 баллов на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции.

Можно потерять время при движении по ул. Дружбы от автомобильного путепровода до ул. Дедюкина, а также на ул. Якутской при движении в центр в районе кольца Соснового бора.

В Индустриальном районе есть несколько заторов в 5-6 баллов на ш. Космонавтов и прилегающих к нему улиц: на перекрестке с ул. Леонова, развязке с ул. Промышленной и ул. Оверятской, на ул. Стахановской от ул. Баумана.

В Дзержинском районе скопление транспорта в районе ДКЖ на ул. Энгельса со стороны улиц Боровой и Малкова.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает уже в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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