Двух добровольцев из Пермского края наградили медалями «За отвагу»

Добровольцы Геннадий Кайзер (слева) и Андрей Измоденов. Фото: Администрация Нытвенского городского округа.

Сегодня глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов и военный комиссар Нытвенского и Оханского районов Сергей Шабалин вручили двум участникам спецоперации на Украине государственные награды. Геннадия Кайзера и Андрея Измоденова наградили медалями «За отвагу».

«Комсомолка» уже писала про одного из бойцов. 45-летний Геннадий Кайзер – бывший полицейский, давно на заслуженном отдыхе. Как только началась специальная военная операция, он, не раздумывая, принял решение ехать на Донбасс и уже в апреле оказался в зоне боевых действий. В зоне СВО он был дважды - с апреля по май, потом две недели отпуска - и снова на фронт.

- Во второй командировке мы оказались на передовых позициях. Во время очередного боя нас накрыло миной - меня откинуло к дереву. Я получил серьезные ранения и не мог пошевелиться. Ко мне тут же подбежал мой братишка, перевязал мне раны и под пулями дотащил на себе до места эвакуации. Как потом выяснилось, он был тоже тяжело ранен и на обратном пути к огневым рубежам потерял сознание. Мы попали с ним в один госпиталь. После восстановления нас комиссовали. В Перми мне сделали еще одну операцию на позвоночнике - достали осколок. Сейчас восстанавливаюсь. Надеюсь, к весне вернуться в ряды добровольцев. Своему братишке я жизнью обязан, если бы не он, возможно, я бы сейчас не рассказывал вам эту историю.

Награждение Геннадия Кайзера. Фото: Администрация Нытвенского городского округа.

Геннадий Кайзер - многодетный отец, у него 4 сыночка и лапочка дочка. Один из его сыновей - 23-летний Владислав - по примеру отца отправился на спецоперацию, но родным он об этом не сказал. Ушел тайком. О том, что Владислав оказался на фронте и проявил лучшие качества русского солдата - храбрость, доблесть и мужество, отец узнал только через месяц, когда сын, как и отец, оказался в госпитале. В конце ноября молодому мужчине, кстати, вручили медаль «За отвагу», а спустя два месяца с небольшим эту же государственную награду получил его отец.

- Медаль не ожидал получить, - признался Геннадий Кайзер журналистам «Нытвенской телевизионной компании». - Мы стояли в обороне, когда наступал враг.

Награждение Андрея Измоденова. Фото: Администрация Нытвенского городского округа.

Командир отделения Андрей Измоденов тоже из добровольцев. Он рассказал, что 18 суток вместе сослуживцами держал оборону, не отступая ни на шаг до тех пор, пока не пришел приказ уходить. Измоденов также отметил, что в зоне спецоперации в стане противника очень много иностранцев, они со всего мира. Так, нытвенский доброволец вместе сослуживцами сдерживали наступление поляков.

- Да, они хороши, но мы лучше. Победа будет за нами. Своих дедов мы не подводим, - подчеркнул Андрей Измоденов. - И не должны подводить.

Медали "За отвагу". Фото: Администрация Нытвенского городского округа.

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