Искусственный интеллект поможет улучшить региональную кардиологическую службу Пермского края

Фото предоставлено Сбером

Компания СберМедИИ, которая входит в индустрию здоровья Сбера, передала в работу медицинским организациям Пермского края шесть аппаратно-программных комплексов мобильной диагностики «Цифровой ФАП», а также телекардиограф с встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» будет помогать врачам Пермской ЦРБ, больницы Коми-Пермяцкого округа, городской больницы г. Соликамска, Чернушинской РБ, Верещагинской ЦРБ и Карагайской ЦРБ. «Цифровой ФАП» представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта (ИИ). Комплекс обеспечивает связь между медицинскими организациями и отдалёнными населёнными пунктами, предоставляя сельским жителям широкий спектр медицинских услуг, начиная от обследований до плановых и экстренных консультаций профильных специалистов областных больниц региона.

Фото предоставлено Сбером

В базовый комплект «Цифрового ФАП» входят электрокардиограф, тонометр, анализатор крови (глюкоза, холестерин, триглицериды) и мочи, термометр, пульсоксиметр. Он позволяет получать результаты лабораторных и инструментальных исследований в режиме реального времени, поддержку принятия врачебных решений с помощью умного помощника врача «ТОП-3», расшифровку ЭКГ искусственным интеллектом с верификацией врачами-экспертами, а также обеспечивает возможность обследования маломобильных пациентов на дому и существенно экономит время медицинских работников при проведении массового скрининга и диспансеризации населения.

Фото предоставлено Сбером

Телекардиограф, в который интегрирован алгоритм ИИ для автоматической обработки данных ЭКГ пациента, позволит создать на базе Пермской ЦРБ региональную кардиологическую службу. Технология на базе ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистую патологию и сокращает время обработки данных ЭКГ на 20%. Результаты ЭКГ будут поступать к профильным врачам ЦРБ на верификацию, а затем возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента. На сервере буден сформирован цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных с возможностью сравнения ЭКГ в динамике, автоматизированного сбора статистики и отчётности.

«Пермская центральная районная больница имеет в своем составе 19 врачебных амбулаторий и 26 фельдшерско-акушерских пунктов. У нас довольно внушительная территория обслуживания. Мы планируем направить базовый комплект переданного нам «Цифрового ФАП» в одну из отдаленных территорий. Мы очень рады, что современные технологии, включая искусственный интеллект, становятся частью ежедневной деятельности медицинских сотрудников. В частности, телекардиограф, в который интегрирован алгоритм искусственного интеллекта для автоматической обработки данных ЭКГ, поможет врачам общей практики и фельдшерам в быстрой постановке диагноза для определения тактики лечения и при необходимости оперативной госпитализации пациента», - отметил главный врач Пермской ЦРБ Сергей Удавихин.

Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ:

«Скрининговые системы на базе искусственного интеллекта позволяют своевременно выявлять пациентов с патологией, не допускать развития хронических заболеваний, а также ранжируют клинические случаи по степени тяжести. Благодаря обработке ЭКГ с помощью алгоритмов ИИ повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение в диагностике помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов в регионах страны, в том числе в труднодоступных населённых пунктах».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер как крупнейшая технологическая компания страны с готовностью помогает внедрять современные решения и оборудование для различны сфер и отраслей экономии, в том числе и для здравоохранения. Я уверена, что переданное медицинским учреждениям оборудование, станет надежными помощниками для врачей и в конце концов поспособствуют сохранению самого важного - жизни и здоровья жителей нашего региона».