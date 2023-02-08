Хобби для представительниц «активного возраста»

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«Да здравствует мыло душистое!»

«Еще работая на заводе, я интересовалась мыловарением, - говорит Светлана Ивановна из Соликамска. - Коллеги рассказывали о знакомых, которые делают душистое мыло ручной работы. Но на то, чтобы освоить это занятие, не хватало времени. Когда ушла на пенсию, времени оказалось более чем достаточно. Внучка помогла найти в интернете видеокурсы по варению мыла. Там же в интернете я начала заказывать все необходимые ингредиенты. Оплачивать заказы переводом было долго и неудобно. Поэтому я перевела пенсию на карту Сбербанка. Теперь практически везде плачу картой, даже с квитанциями ЖКХ в банк ходить перестала, все делаю в Сбербанк Онлайн. Это время для меня лучше посвятить любимому хобби, которое, кстати, уже приносит дополнительный доход к моей пенсии».

Огород круглый год

«Еще до выхода на пенсию я начала готовиться к новой жизни, - делится опытом заядлая огородница из Перми Татьяна Валентиновна. - Потому что всегда мечтала иметь свои грядки выращивать самые разные ягоды и овощи. От родителей остался домик в Кукуштане. Мы его с мужем отремонтировали и поставили просторную теплицу. Я люблю экспериментировать с разными сортами овощей, постоянно выискиваю в интернете информацию о новинках и перед новым сезоном покупаю что-то необычное. Скоро начну сажать на рассаду перцы и томаты. Уже купила через интернет много интересных сортов. Пенсию мы с мужем получаем на карту Сбербанка. Для нас это очень удобно – не нужно летом ездить в город по определенным дням. Деньги приходят на карту. И мне заказы в интернете через карту оплачивать очень просто. Еще и бонусы за покупки начисляют. А нам пенсионерам каждая прибавка в радость».

Букет из бисера

«Я долго искала дело по душе, перепробовала много разных занятий. Нашла себя в бисероплетении, – говорит мастерица Ольга Николаевна, жительница Кунгура. – Однажды подруга подарила мне букетик из бисера, который сделал ее дочь. И я просто влюбилась в эти блестящие лепесточки! Я стала интересоваться этим мастерством и была удивлена еще больше: оказывается, из бисера можно сделать столько всего необычного! Работа над одним изделием занимает разное время, всё зависит от сложности деталей, их количества. Стараюсь каждую свою работу сделать максимально «живой». Для создания цветов использую проволоку, бисер и нитки мулине, а для деревьев понадобится еще гипс, клей ПВА, краска и лак. Все это продается в магазинах для рукоделия. Но на специализированных сайтах можно купить материалы дешевле. Поэтому все заказываю в интернете. Пенсию я получаю на карту Сбербанка, поэтому проблем с оплатой заказов не бывает. С картой вообще очень комфортно – в магазинах легко расплачиваться и деньги внукам можно переводить. Современная жизнь с ее удобствами – отличное время для пенсионеров!»