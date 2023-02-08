Жители Пермского края могут рассчитать доступный им размер кредита в Сбербанк Онлайн

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Если вы планируете купить машину, поменять мебель или сделать ремонт в кредит, лучше заранее знать, на какую сумму стоит рассчитывать. Именно для этого в Сбербанк Онлайн добавлен бесплатный сервис «Кредитный потенциал». Он показывает, сколько денег банк готов дать вам в долг с учётом вашей платежеспособности и текущей кредитной нагрузки. «Кредитный потенциал» работает как в мобильном приложении, так и в веб-версии Сбербанк Онлайн.

За несколько кликов можно получить информацию не только о том, одобрят ли вам кредит, кредитную карту или ипотеку, но и основные условия будущего кредита: сумму и ставку, а также примерный размер ежемесячного платежа.

Рассчитать свой кредитный потенциал легко:

Зайдите в приложение Сбербанк Онлайн, в раздел «Кредиты» на главной странице и перейдите в раздел «Узнайте, сколько Вам одобрит банк». Теперь даём согласие на обработку персональных данных и заполняем короткую анкету. Спустя пару минут расчёт вашего кредитного потенциала будет завершён. Вы увидите, сколько денег вам может предложить банк в виде потребительского кредита, кредитной карты, автокредита, ипотеки и рефинансирования. Расчёт кредитного потенциала не является заявкой на кредит. Это предварительные данные, которые позволяют понять, на какие условия стоит ориентироваться при оформлении кредита. Расчёт будет оставаться актуальным примерно месяц — после этого его можно сделать заново.