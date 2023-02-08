Бывший баскетболист из «Урал-Грейта» может возглавить Березники

Гонка за пост главы Березников близится к завершению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старший тренер БК «Калий Баскет», а в недавнем прошлом игрок баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Алексей Пегушин вышел в финал конкурса на пост главы Березников.

Уточним, заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города – главы администрации города Березники прошло в Перми 1 февраля. Там проверили сведения и документы, представленные кандидатами, и возможность допуска их к участию и регистрации в качестве кандидатов на должность мэра города. По информации Березниковской городской думы, к конкурсным испытаниям решили допустить Алексея Якина, Олега Наумова, Алексея Пегушина и Алексея Казаченко.

Конкурс-испытание прошел 8 февраля. По его итогам принято решение представить на рассмотрение гордумы две кандидатуры - Алексея Пегушина и Алексея Казаченко, директора краевого Центра организации закупок. Сейчас им предстоит представить народным избранникам свою Программу развития Березников. Нового главу выберут большинством голосов на тайном голосовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-глава Добрянки Константин Лызов выйдет на работу в администрацию губернатора 13 февраля

Он будет исполнять обязанности одного из замов главы администрации (подробнее…)