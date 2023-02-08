В Пермском крае с 1 февраля подорожали похороны

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В Прикамье выросла стоимость похорон. Новые тарифы начали действовать с 1 февраля. Об этом сообщили в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Цена выросла почти на 1000 рублей. Для Гайнского, Косинского, Кочевского, Красновишерского и Чердынского округов максимальная стоимость услуг составляет 9352,18 рублей, а для других территорий — 8962,50 рублей.

Для сравнения, в прошлом году повышенная стоимость была установлена в Гайнском, Косинском и Кочевском округах — 8357,62 рублей. В других муниципалитетах максимальная цена составляла 8009,38 рублей.

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