Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 12:03

В Пермском крае с 1 февраля подорожали похороны

Речь идет об услугах, которые входят в перечень гарантированного погребения
Лела Минадзе
Фото: pixaba

Фото: pixaba

В Прикамье выросла стоимость похорон. Новые тарифы начали действовать с 1 февраля. Об этом сообщили в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Цена выросла почти на 1000 рублей. Для Гайнского, Косинского, Кочевского, Красновишерского и Чердынского округов максимальная стоимость услуг составляет 9352,18 рублей, а для других территорий — 8962,50 рублей.

Для сравнения, в прошлом году повышенная стоимость была установлена в Гайнском, Косинском и Кочевском округах — 8357,62 рублей. В других муниципалитетах максимальная цена составляла 8009,38 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золотая моя картошка: набор для борща снова вырос в цене для пермяков

Статистики рассказали, во сколько пермякам в феврале обойдется кастрюля борща (Подробнее...)