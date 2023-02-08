На трассе Пермь-Березники любителей быстрой езды ловит «Кибер Шериф»

Фото: архив "КП".

В Пермском крае завершили испытания на практике нового комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения – «Кибер Шериф». Они проходили с декабря по февраль на автотрассе Пермь-Березники, где только в январе в трех ДТП погибли четыре человека и еще семь получили травмы. Благодаря мобильному комплексу в среднем каждый день фиксировалось около 30 случаев превышения скорости.

Новый мобильный комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД представляет собой спецавтомобиль с нанесенной цветографической схемой и проблесковыми маячками, оборудованный программно-аппаратным комплексом «Кибер Шериф». Как рассказали в минтрансе Прикамья, пока он запрограммирован только на превышение скорости. Уточним, «Кибер Шериф» может фиксировать нарушения во время движения, как попутных, так и встречных авто. Кстати, во время тестового периода постановления о штрафах нарушителям не выносили. Но в ближайшее время эти поблажки отменят.

Работать мобильный комплекс пока будет только на трассе Пермь-Березники. В течение года их количество увеличат. Также рассматривают вопросы и расширения сети маршрутов – чтобы контролировать и другие аварийные дороги.

Кстати, «Кибер Шериф» уже активно используют в Москве, Татарстане, Марий-Эл, Смоленской и Новосибирской областях.

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