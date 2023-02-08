К 300-летию города в Перми возобновили выпуск велосипедов «Кама»

Обновленная "Кама". Фото: permkrai.ru.

На заводе «Форвард» запустили серийное производство велосипедов «Кама». Событие приурочено к 300-летию Перми. Обновленные велобайки поступят в продажу российских магазинов в ближайшие недели. Их будут продавать по цене 12-13 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 8 февраля на конвейерной линии завода стартовала сборка первой партии велосипедов «Кама», которые выпускались в Перми с 1970-го по 1990-е годы.

Коммерческий директор компании Алексей Бояршинов рассказал, что в первой партии будет 3 000 велосипедов. И она будет приурочена к юбилею любимого города.

- Только на этих велосипедах будет логотип юбилея. Уже в этом году мы представим «Каму» в двух комплектациях, - отметил Бояршинов.

Согласно заводским характеристикам, обновленная «Кама» - классический современный городской велобайк, который можно складывать. При этом визуально он похож на историческую модель.

Кстати, в этом году «Кама» будет исключительно красного цвета, а с 2024 года – в белом и синем вариантах. Также, в перспективе, выпускать модели с другим диаметром колес, скоростями и т.д. Уточним, все велосипеды разрабатывают в собственном конструкторском бюро компании с использованием прогрессивных технологий. Кстати, Александр Крузе, конструктор самой первой модели «Камы», спустя десятилетия работает на заводе инженером по качеству.

Добавим, продукция пермского завода сегодня представлена на велорынке 8 основными брендами, которые продаются в более чем 1 500 магазинах России и СНГ. За последние 5 лет здесь собрали более 3 млн велосипедов.

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