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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:48

Власти Прикамья хотят запустить прямые рейсы из Перми в Чечню

Перед этим проанализируют пассажиропоток
Лела Минадзе

Фото: Архив "КП"

Власти Пермского края предложили перевозчику Nordwind Airlines запустить прямые субсидируемые рейсы из Перми в Грозный. Вопрос обсуждался с представителями авиакомпании на пресс-конференции.

Перевозчик официального ответа не дал, но и не исключил, что в будущем рейсы до Грозного могут появиться. При этом отметил, что на сегодняшний день самолеты авиакомпании заняты на других направлениях.

Кроме того, решение о выполнении перелетов примут, когда проанализируют пассажиропоток и загруженность недавно запущенных рейсов из Казани в Грозный — их выполняют с осени прошлого года.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Nordwind Airlines будет выполнять прямые перелеты по маршруту Пермь — Минск. Они запланированы дважды в неделю с апреля по октябрь.

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