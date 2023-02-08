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Новости"Бизнес-новости": Пермь8 февраля 2023 8:40

Юбилейный проект «Азота» — в числе лучших в области развития общественных связей

Всего на конкурс были представлены 98 проектов из 10 регионов Приволжского федерального округа
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Юбилейный проект филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» «Индустриальный пейзаж» получил право участия в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» (г. Москва). Такое решение принято исполнительной дирекцией XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье».

Всего на конкурс были представлены 98 проектов, из них в шорт-лист вошли 29 работ из 10 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Защита проходила в Нижнем Новгороде.

Филиал «Азот» несколько раз становился финалистом и победителем «Серебряного лучника». В этом году в число членов жюри вошла Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью. По правилам конкурса она не оценивала проекты в номинации, в которой был представлен филиал «Азот».

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

Арт-проект «Индустриальный пейзаж» посвящен 90-летию «Азота» и города Березники. Его главная цель — вклад в культурное и историческое наследие предприятия, города и края. Мы считаем, что это удалось. Выставку увидели более 20 тыс. человек, информацию о ней узнали около 1 млн жителей Пермского края.

Проект филиала «Азот» объединил известных художников, членов Союза художников России. На предприятии был организован цифровой пленэр. Девять художников сделали более 1 тыс. кадров промышленной площадки завода. Они послужили основой для написания картин, которые рассказывают о сегодняшних днях «Азота» — ровесника города Березники.

Наша справка

Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье проводится с 2011 года. Она входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из самых авторитетных и престижных в области общественных связей в России и за рубежом. Национальной премией отмечаются авторы наиболее значимых работ, профессионалы, внесшие существенный вклад в развитие общественных связей, лица, использующие коммуникационные технологии в своей политической, общественной, профессиональной деятельности. Победителям в каждой номинации вручается диплом и статуэтка «Серебряный Лучник».

Видео проекта доступно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1n8fDycU3EWExD-4DZPRAxChBMYo92IVv/view