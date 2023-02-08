В Пермском крае появился оперативный штаб по строительству

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства 8 января объявил о создании оперативного строительного штаба. В него включены отраслевые министерства, надзорные органы, ресурсоснабжающие и сетевые организации, эксперты и основные подрядчики.

На прошлой неделе состоялось первое заседание. Их планируют проводить каждую неделю. Штаб будет контролировать строительство в регионе. В том числе он займется вопросом подготовки к 300-летию Перми.

Предполагается, что работа штаба поможет реализовывать объекты в заявленные сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый министр строительства Прикамья вступил в должность с 23 января

Он занял этот пост в статусе исполняющего обязанности (подробнее...)