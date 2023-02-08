В Перми начали готовиться к изъятию участков для реконструкции улицы Карпинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Пермского края ищут подрядчика, который подготовит документацию для изъятия в государственную собственность недвижимости по улице Карпинского. Это нужно для проведения реконструкции участка от улицы Мира до шоссе Космонавтов, сообщает Business class.

До 18 декабря этого года подрядчику предстоит разработать документацию по планировке территории и составить перечень выкупаемого имущества. Его нужно будет осмотреть, выполнить оценку, а от владельцев получить информацию об убытках из-за изъятия. С ними также необходимо договориться об условиях изъятия.

Максимальная стоимость контракта составляет 15 млн рублей. Заявки принимаются до 28 февраля.

Ранее мы рассказывали, что после реконструкции на этом участке улицы Карпинского появится шестиполосная дорога с путепроводом через железнодорожные пути

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65