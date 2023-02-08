Пермский гарнизонный суд отказал контрактнику, который хотел уволиться из армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрактник не смог добиться увольнения из армии. Об этом сообщили в Пермском гарнизонном военном суде.

Мужчина с сентября 2020 года заключил контракт о прохождении военной службы на два года. В мае прошлого года он подал рапорт об увольнении его с военной службы по истечении срока контракта. В увольнении ему отказали, сославшись на указ президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

«Мужчина полагал, что поскольку мобилизация окончена, о чем президентом РФ было публично объявлено в своем выступлении, то действия административных ответчиков являются незаконными. Суд отказал в удовлетворении требований, поскольку указом президента РФ установлен исчерпывающий перечень оснований увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, ни к одному из которых истец не относится», — рассказали в пресс-службе суда.

Также в суде отметили, что «завершение призыва граждан на военную службу в порядке частичной мобилизации не свидетельствует об окончании мобилизационных мероприятий».

Мужчина еще может обжаловать решение суда.

Ранее мы сообщали, что 19-летний пермяк, который вернулся из украинского плена в декабре прошлого года, вновь поедет служить. У него действующий контракт, поэтому спустя две недели отпуска он должен вернуться на службу.

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