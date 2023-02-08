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НовостиЗвезды8 февраля 2023 6:21

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в 2023 году 1 июля

Спектакль на закате войдет в программу празднования 300-летия Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
В прошлом году на горе Крестовой показали балет «Свет погасшей звезды»

В прошлом году на горе Крестовой показали балет «Свет погасшей звезды»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Губахе прошло заседание оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой». На нем было определено, что традиционный спектакль на закате в этом году состоится в субботу, 1 июля. Фестиваль войдет в программу празднования 300-летия Перми.

Какой именно спектакль увидят зрители на склоне Крестовой горе, будет известно весной. Напомним, ранее свои спектакли на закате представляли Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр.

В прошлом году балет «Свет погасшей звезды» на музыку уфимского композитора Николая Попова показал Башкирский театр оперы и балета. Основой балета» стала башкирская сказка о любви «Юряк-тау» («Сердце-гора»).