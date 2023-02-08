В Перми открылись пункты регистрации на «Лыжню России»

Фото: Артем КИЛЬКИН

Желающие принять участие в «Лыжне России» теперь могут зарегистрироваться в специально организованных местах. Об этом рассказали Минспорте Прикамья.

Пункты регистрации на всероссийскую гонку открылись во дворце спорта «Орленок» по улице Сибирской, 47 и в СК им. В.П. Сухарева по шоссе Космонавтов, 158А в здании Универсального манежа. Они будут работать ежедневно с 14:00 до 19:00 до 10 февраля.

Те, кто ранее зарегистрировался на «Лыжню России» онлайн, могут забрать в пунктах номера и талоны для получения сувениров. Их будут выдавать в день старта гонки 11 февраля.

Заявки на участие также продолжают принимать на портале умный-спорт.рф.

Ожидается, что в этом году в «Лыжне России» примут участие более 10 тысяч человек. Одна из дистанций приурочена к 300-летию Перми — 1723 юбилейных метра.

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