Депутат Законодательного собрания Прикамья Антон Удальев написал заявление о сложении полномочий

Фото: permkrai.er.ru

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев написал заявление о досрочном сложении полномочий. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в краевом парламенте.

Проект постановления о досрочном сложении полномочий будет рассмотрен на заседании 16 февраля.

Антон Удальев является депутатом заксобрания с 2020 года — тогда в сентябре на довыборах был избран по округу №17. В 2021 году он вновь избрался в заксобрание и занял пост председателя инфраструктурного комитета.

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