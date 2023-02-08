В Перми СКР начал проверку после того, как школьник-боксер избил сверстника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин поручил провести доследственную проверку по факту драки двух подростков. Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Перми 5 февраля.

Место происшествия уже осмотрено, опрошены подростки их родители. Теперь назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью.

Ранее мы связались с мамой пострадавшего школьника. Она рассказала, что подростки учатся в одной школе, общались друг с другом. Драка произошла в микрорайоне Гайва во дворе дома по улице Вильямса, 20/2. Конфликт, по словам женщины, произошел из-за пустяка — мальчик-боксер был должен ее сыну 100 рублей.

Мама также сказала, что у ее сына вся голова синяя, кровоизлияние в глазу и проблемы со зрением.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65