В Перми Музей-диорама перенес открытие из-за похолодания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский Музей-диорама, расположенный в Мотовилихинском районе, перенес открытие с 8 на 10 февраля. Об этом сообщается в соцсетях музея.

Температура воздуха опустилась ниже -20 градуов. В связи с этим было принято решение начать работу позже.

Напомним, что Музей-диорама закрыт с 12 января из-за холода внутри здания. Причиной стали проблемы с системой отопления. Она была создана более полувека назад и с тех пор не модернизировалась.

Заведующая музея Ирина Пятаева рассказывала, что посетители постоянно жалуются на холод в помещении, сотрудники работают в куртках, а компьютеры не включаются в таких условиях. В Министерстве культуры Пермского края заявили, что ведется работа над проектом реконструкции системы теплоснабжения.

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