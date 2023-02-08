Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 8 февраля 2023 года к 08:00 пробки в 9 баллов отмечаются в Мотовилихинском районе Перми: на участке ул. Огородникова от ул. Ленинградской, а затем по ул. Мостовой до ул. Фокинской. Такая же ситуация на ул. Грибоедова от пр. Октябрят в направлении ул. Уинской.

Затруднения в движении транспорта на ул. Гашкова от Иньвенской до Соликамской. Непростая дорожная ситуация и на самой ул. Соликамской: затор в 6 баллов от Чапаевского до ТЦ «ДомаД ом». «Покраснела» на карте «Яндекс Пробки» дорога на бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева.

В центре города транспорт медленно движется на ул. Попова по направлению к Коммунальному мосту от Пушкина до Петропавловской. Заторы в этот час на ул. Борчанинова в обоих направлениях от ул. Луначарского до ул. Ленина.

В Индустриальном участке обратите внимание на ул. Мира, где первые заторы образовались на участке между улицами Одоевского и Леонова, а также от ул. Мил. Власова по направлению к ул. Давыдова. Трудно сейчас выехать в центр города по ул. Столбовой. Затор в 7 баллов и на ш. Космонавтов в обоих направлениях ул. Плеханова до ул. Уральских Партизан.

Можно потерять время в пробке на ул. Малкова в направлении ДКЖ от ш. Космонавтов. Встал транспорт и на ул. Боровой к ул. Локомотивной.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает уже в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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