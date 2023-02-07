В Прикамье работнику завода пересчитали зарплату после обращения в суд

По решению суда деньги работникам выплатили в полном объеме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу два предприятия Пермского края погасили долги по зарплате, когда их предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В первом случае АО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» задолжало начальнику отдела около 115 тысяч рублей. С мужчиной не заключили допсоглашение к существующему трудовому договору об изменении должностного оклада. О повышении «вилки» зарплаты он узнал абсолютно случайно, а именно это позволяло ему увеличить жалование. Документы, конечно, потом на заводе дооформили, но администрация отказалась делать начальнику отдела перерасчет с момента ее официального повышения.

Восстанавливать справедливость пришлось через суд, который признал требования работника законными и постановил взыскать с работодателя не только недоплаченные деньги, но и моральную компенсацию.

Во втором случае «Коммунальное хозяйство «Комфорт» из села Большая Соснова не выплатила 56-летнему мужчине около 58 тысяч рублей за проделанную работу. В итоге мировой судья постановил взыскать эти деньги в судебном порядке, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В обоих случаях указанные суммы были перечислены взыскателям в кратчайшие сроки после того, как судебные приставы переговорили с руководством юрлиц – они напомнили, что «игнорирование законных требований исполнительных документов чревато не только административными санкциями, но и уголовной ответственностью».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru