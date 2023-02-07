Домашнюю серию «Молот» завершил 7 очками из 8 возможных

Пресс-служба «Молот-Прикамье»

«Молот» завершил домашнюю серию игр сухой победой над воскресенским «Химиком» со счетом 2:0.

Даниил Сероух отличился дублем в составе пермской команды, а Никита Кирьянов и Игорь Зенчиков записали на свой счет результативные передачи. Первую игру «на ноль» в текущем сезоне провел голкипер «Молота» Данил Кудашев.

Пресс-служба «Молот-Прикамье»

После победы над «Химиком» «Молот» продолжит борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас пермяки находятся на 17-й строчке турнирной таблицы. А там настолько все плотненько, что от 11 места красно-черных отделяет только одно очко.

- Соперник играл сегодня лучше нас, имел больше моментов, - отметил Сергей Бердников, главный тренер ХК «Молот». - Но хоккейный фарт сегодня был на нашей стороне. Нужно отдать должное нашему вратарю: он сыграл сегодня очень здорово, помог команде, а команда помогла ему сыграть на ноль. Мы остаемся в гонке за попадание в плей-офф и теперь все зависит от нас - надеемся только на себя. Будем стараться выполнить первостепенную задачу - попасть в плей-офф.

Пресс-служба «Молот-Прикамье»

Главный тренер ХК «Химик» Максим Кривоножкин остался недоволен игрой подопечных: «Не контролировали сегодня шайбу, не навязывали силовую борьбу, очень много ее проигрывали. Комментарии тут излишни. Счет на табло».

Как сообщили в пресс-службе ХК «Молот-Прикамье», следующий матч пермский клуб проведет на выезде 11 февраля против «Горняка-УГМК».

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