Здание Ханнеса Мейера в Перми переделают под школу

В 2025 году ученики школы №146 переедут в новое здание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реконструкцией здания на Уральской, 110, что рядом с Цирком в Перми, займется «ЖБК-Строй». Компанию определили подрядчиком по результатам торгов – она выполнит работы по стартовой стоимости в 645,6 млн рублей.

Напомним, вышеуказанное здание построено в 1924 году по проекту второго директора Баухауса Ханнеса Мейера. Объект не является памятником архитектуры. Общий износ дома на сегодня составляет 72% - он признан аварийным.

Как сообщает Вusiness сlass, бывшее общежитие планируют переделать под школу №146. В ней будут учиться ребята с 7 по 11 класс – 400 человек.

Работы на объекте должны начаться 20 февраля 2023 года, а завершиться до 30 ноября 2025-го. Ввести здание в эксплуатацию планируется до 29 декабря 2025 года.

Уточним компания «ЖБК-Строй» уже работала в Перми. Так, ее силами в данный момент возводят новую инфекционную больницу по ул. Космонавта Леонова и новый корпус школы «Точка» на бульваре Гагарина. Также именно она построила новый корпус техно-школы «Синтез», что на ул. Юнг Прикамья.

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