Энергетики «Т Плюс» восстановили теплоснабжение школы-интерната для слабовидящих детей в Перми

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пермские тепловые сети выполнили ремонт участка тепловой сети, по которому отопление и горячая вода поступают в здание школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей в Свердловском районе Перми. Чтобы обеспечить социальный объект теплом, энергетики заменили трубы внутреннего контура, который не входит в зону ответственности компании.

Школа-интернат на ул. Самаркандской, 32 – это основная городская площадка для обучения детей с проблемами зрения. Сотрудники Пермского филиала «Т Плюс» оперативно восстановили отопление, чтобы учебный процесс в госучреждении не прерывался. Выполненная работа повысит надежность теплоснабжения социального объекта.

«Для нас важно обеспечить бесперебойную подачу отопления в образовательные объекты Перми. Речь идёт о комфорте детей, которым необходимо тепло в прямом и переносном смысле. Работы проведены по обращению администрации Перми силами персонала 1-го района тепловых сетей максимально быстро и качественно», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 867 социально-культурных объектов и более 5,3 тыс. жилых домов в Перми. Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.