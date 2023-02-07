В Пермский край снова идут 30-градусные морозы и снегопады

Морозы придут в Прикамье ненадолго. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 7 февраля в Прикамье существенно похолодало. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на синоптиков ГИС-Центра ПГНИУ, холоднее всего в ночь на вторник было в Чермозе. Там столбики термометров опустились до -27,9°. В Березниках было чуть теплее, если можно так сказать, - почти -26°. В остальных районах Пермского края температура воздуха колебалась в диапазоне от -18 до -24 градусов, а в Перми 18,6° со знаком минус.

По прогнозам синоптиков, морозы продвигаются на юг региона – ближайшей ночью в Осе и Чернушке может похолодать до -30°.

В Перми столбики термометров впервые с 11 января опустились ниже 20°. Правда, по информации синоптиков, холода пришли ненадолго - к вечеру среды в Прикамье потеплеет до -8°…-13°. На смену морозам придет снегопад – он накроет северные и центральные районы края.

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