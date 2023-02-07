Владимир Путин отметил заслуги пермского эпидемиолога Ирины Фельдблюм

Фото: Ирина АВЕРКИНА

Заведующей кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медуниверситета Ирине Фельдблюм присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ирина Фельдблюм окончила санитарно-гигиенический факультет Пермского государственного медицинского института. После этого она прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой эпидемиологии.

Звание профессора Ирине Фельдблюм было присвоено в 1996 году. В 1999 году ее наградили грамотой Минздрава РФ, а в 2004 — ей присвоили почетное звание заслуженный врач Российской Федерации.

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