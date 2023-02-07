Фото: Правительство Пермского края.

В муниципальных образованиях Пермского края в 2023 году из 204 проектов, запланированных к реализации за счет средств единой субсидии из бюджета Прикамья, 160 будут направлены на приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что механизмы поддержки муниципалитетов из регионального бюджета предназначены для решения проблемных вопросов в территориях – средства направляются на реализацию проектов, которые способствуют повышению уровня жизни людей на местах.

Финансовая поддержка муниципалитетам региона оказывается в рамках единой субсидии. Средства предоставляются средства на реализацию мероприятий местных программ, которые включают приведение в нормативное состояние школ, детских садов, мест для занятия спортом, решение актуальных проблем в части ЖКХ, пожарную безопасность и благоустройство общественных территорий и многое другое.

В Минтерразвития Прикамья сообщили, что в 2023 году 34 муниципалитета получат 710,2 млн рублей единой субсидии. Средства распределят по результатам заявок от территорий. Предстоит отремонтировать 122 объекта образования, 32 учреждения культуры, 6 спортивных комплексов, 16 объектов ЖКХ, будет приобретено в муниципальную собственность 12 жилых помещений.

В число наиболее важных объектов ремонта объектов социальной сферы входят: ДК «Мечта» в Кунгуре, ДК Гознак в Краснокамске, спортивный комплекс на ул. Федосеева в Лысьве. Среди других крупных проектов, получивших поддержку в виде единой субсидии, значится завершение реконструкции набережной в Чайковском, на которое в 2023 году направят 26 млн рублей.

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