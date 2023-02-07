В Прикамье в пригородных автобусах выявили необоснованные тарифы на проезд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В перевозке пассажиров в пригородном автобусе №37, который курсирует между Соликамском и поселком Геологоразведка, выявили нарушения. Об этом сообщил Business class со ссылкой на Пермское УФАС.

Перевозчик ООО «Транссервис» необоснованно установил разные тарифы за один километр поездки. Для сравнения, пассажиры, которые едут 8,3 км от остановки «Улица Гастелло» до остановки «пос. Геологоразведка», платили столько же, сколько и пассажиры, которые едут 19,8 км от остановки «Красный Бульвар» до остановки «пос. Геологоразведка».

Перевозчику выдали предупреждение. УФАС потребовало прекратить нарушение антимонопольного законодательства и применить одинаковый тариф на проезд. Нарушение устранили в начале года.

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