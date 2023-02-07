Как быть, если вас затопили соседи

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Иногда в жизни случаются неприятности, например, вы приходите домой после длинного рабочего дня и видите потоп, который устроили ваши соседи сверху. Давайте рассмотрим, как нужно действовать при заливе квартиры, чтобы получить компенсацию.

1. Отключите электричество и обесточьте квартиру, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Поднимитесь к соседям и проинформируйте их о возникшей проблеме.

3. Позвоните дежурным диспетчерам своей управляющей компании, чтобы зафиксировать инцидент, и вызовите аварийную службу.

4. Сделайте максимальное количество фото и видео затопления на свой мобильный телефон.

5. Вызовите представителя управляющей компании для составления акта о последствиях затопления квартиры. Важно детально указать в нём все повреждения в квартире, а также предполагаемого виновника. Акт — это подтверждение тому, что обои испортились, а техника вышла из строя именно в результате затопления.

Если причиной протечки стали засор, сломанный или незакрытый кран, поломка стиральной или посудомоечной техники, то виновными, скорее всего, будут признаны жильцы. Если произошли прорыв стояка, протечка кровли, поломка системы отопления и водоснабжения — то отвечать будут коммунальные службы.

6. Обратитесь в свою страховую компанию

Если ваша квартира застрахована и происшествие будет признано страховым случаем, вы получите возмещение согласно условиям и в размере, указанном в вашем договоре. Далее оценкой ущерба и взысканием компенсации с виновного будет заниматься страховая компания. Например, для возмещения ущерба при наличии страхового полиса от СберСтрахования достаточно загрузить требуемые документы, акт от управляющей компании и подтверждающие фото в приложение. В течение нескольких дней страховая компания рассматривает заявку, специалисты СберСтрахования сообщат, если потребуется еще дополнительные документы, а далее в случае одобрения заявки будет произведена выплата.

Если у вас нет страхового полиса, то процесс возмещения ущерба от соседей займет гораздо больше сил и времени и потребует привлечения независимых экспертов.