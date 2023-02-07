Пермские компании смогут использовать продукты Сбера для автоматизации бизнеса

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Сбер вывел HR-платформу «Пульс» собственного производства на внешний рынок. Она призвана автоматизировать полный цикл ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, оценка персонала, карьера и развитие, электронные кадровые сервисы, сквозная HR-аналитика, отчётность, внутренние коммуникации и многое другое.

«Пульс» может работать с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, и доступен в режиме 24/7. В программе используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым она становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании.

На создание собственной HR-платформы в Сбере пошли после того, как столкнулись с отсутствием на рынке современного инструмента, соответствующего актуальным требованиям крупных компаний: бесшовная автоматизация кадровых процессов, применение искусственного интеллекта для аналитики и принятие решений на основе данных.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«В «Пульсе» возможно решить большое количество задач, которые ежедневно необходимы как обычному сотруднику, так и руководителю. Наши разработчики включили в платформу все HR-инструменты Сбера и готовы помогать и консультировать будущих клиентов в их HR-трансформации. Я уверена, что эта платформа поможет сотрудникам компаний нашего региона во взаимодействии с сотрудниками.»