Пермские предприниматели могут зарегистрировать бизнес с помощью СберБизнеса

Фото: Сбер

Наиболее быстрый и удобный способ регистрации ООО и регистрации ИП – онлайн-регистрация: при таком способе подачи документов не нужно платить госпошлину и стоять в очередях. Вам не понадобится изучать пошаговые инструкции: Сбер бесплатно поможет зарегистрировать юридическое лицо в электронной форме.

С помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта автоматически сформируется пакет документов для регистрации ИП или ООО с единственным учредителем. Клиентский менеджер Сбера индивидуально проконсультирует по всем возникающим вопросам, поможет подготовить документы и передаст их в налоговую. При этом будущему ИП или учредителю компании не придётся подавать никакие документы самостоятельно.

После регистрации вам доступно дистанционное открытие счета в СберБизнесе. Воспользоваться сервисом можно как самостоятельно онлайн на сайте rbo.dasreda.ru, так и с помощью менеджера банка в офисе. В интернет-банке СберБизнес можно получить и другие услуги – например, создать заявку на изготовление ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть общество с ограниченной ответственностью через интернет можно бесплатно.

Если Вы решили зарегистрировать бизнес онлайн, Вам выдадут документ государственного образца — выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ в формате PDF.

По умолчанию все вновь зарегистрированные ИП и юрлица находятся на общей системе налогообложения. Выбрать другой режим на ближайший отчётный период (налоговый год) можно в момент регистрации или в течение 30 дней после того, как получите выписку из реестра ИП или ЮЛ.