В СберСтраховании жизни выяснили, сколько денег нужно жителям Перми для финансовой независимости

Фото: Сбер

Жителям Перми для финансовой независимости необходимо 4,5 млн рублей накоплений, выяснила СберСтрахование жизни. В среднем по стране этот показатель составляет 4,3 млн рублей. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, горожане назвали сумму в 3,38 млн рублей.

Фундаментом финансовой независимости большинство пермяков назвали достойную зарплату — с этим согласились 66% респондентов (84% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 68 тыс. рублей.

Для 39% респондентов из Перми непременным условием материального благополучия является наличие накоплений. Ещё 41% важным пунктом считают наличие недвижимости для сдачи в аренду, 18% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.

Портрет финансово независимого пермяка респонденты описали так: полностью обеспечивает себя материально (71 против 63% в 2021 году), живёт в собственном жилье (49 против 53%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (42 против 50%), путешествует (13 против 32%), помогает родным (16 против 28%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (25 против 13%).

60% жителей Перми считают себя материально свободными (против 58% в 2021 году). Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 24 года. В среднем по стране этот показатель составляет 26 лет.

Спикер тербанка:

«Жители Перми за последние два года изменили своё отношение к финансовой независимости. Так, например, на 12 п.п. выросла доля тех, кто считает необходимым получать пассивный доход от инвестиций и вкладов для достижения благополучия. Формируя финансовый портфель важно не только диверсифицировать активы, но и обращать внимание на расходную часть. В частности, оптимизировать налоговые издержки можно, например, с программой страхования с инвестиционным доходом».

Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

Как, на ваш взгляд, выглядит финансовая независимость? (Можно выбрать несколько вариантов ответа.)

Фото: Сбер

Что, на ваш взгляд, позволяет обрести финансовую независимость? (Можно выбрать несколько вариантов ответа.)